Ariel Wolman se quebró al recordar a su amigo Sergio Gendler: "Él se había empezado a despedir"

En la madrugada del jueves murió Sergio Gendler luego de una larga lucha contra la enfermedad de Crohn y un agresivo cáncer de intestinos.

En Nosotros a la mañana trataron la triste noticia y recordaron con emoción al periodista deportivo. Pero fue el panelista Ariel Wolman quien se mostró totalmente quebrado por la triste noticia, ya que era amigo personal de Sergio.

Entre lágrimas, expresó: “Me cuesta hablar en serio. Yo empecé con él y me ayudó mucho porque arranqué a los 21 en TN Deportivo. Lo que más me duele es que a principio de año, lo vi en la cancha, yo estaba con mi hijo y me dijo unas palabras muy lindas, que ahora me doy cuenta que eran de despedida”.

"Lo que más me duele es que a principio de año, lo vi en la cancha, yo estaba con mi hijo y me dijo unas palabras muy lindas, que ahora me doy cuenta que eran de despedida" G-plus

“Porque no tenía por qué decírmelas delante de mi hijo, con cosas que yo le dije en su momento y que le habían servido. Me lo encontré en la cancha, era para un abrazo. A la distancia, veo que él se empezó a despedir”, agregó Ariel con congoja.

Desde Instagram, el periodista también le dedicó un mensaje a su amigo: “Comencé mi carrera en TN Deportivo, a mediados de los 90'. El canal recién empezaba y tuve la suerte de aprender de Juan Yankilevich, Juan Pablo Varsky y Sergio Gendler. Los chicos éramos Nico Singer, Pablo Ferreira, Claudio Korob, Diego Ruscitti y yo. Tengo miles de anécdotas de él, la mayoría divertidas. Era un gran compañero y un tremendo amigo de sus amigos. Una excelente persona. Este no es un mundo Justo, ¡esta es una prueba más! ¡Adiós amigo! #Tristeza #sergiogendler #television”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!