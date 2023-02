Araceli González le dedicó un llamativo mensaje a Fabián Mazzei: "Sé que no soy fácil"

Siempre muy cariñosa con su familia, Araceli González posteó una cariñosa foto con su pareja, Fabián Mazzei. Sincera, la actriz se describió a sí misma y contó que valora muchísimo que su pareja esté firme a su lado.

"La verdad nos disfrutamos de la compañía. Con todo lo que eso encierra. Y despliega. Ambos nos elegimos y somos la combinación perfecta o no, pero funciona bien. ¡Muy bien! Impulsiva / calmo, Intuitiva / espiritual, rápida/ sus tiempos, pero firmes. Hogar / Hogar. Atenta/ Atento. Amor del bueno/ Amor del súper bueno. Cuido / Protege- Hablo / Buena escucha. Aperitivo / Vino. Eufórica / Paz", sumó, comparándose con Mazzei.

"Trabajar en nuestra construcción y evolución, ahí nos ponemos mas lúcidos y ese es el camino. Oleajes fuertes, intensos, pero al final es el cansancio más hermoso. Trabajando en vos. Y eso arma tu alrededor. Cambia tu foco", contó Ara, reflexiva.

NO TODO ES COLOR DE ROSA, PERO ARACELI GONZÁLEZ Y FABIÁN MAZZEI VUELVEN A ELEGIRSE

A pesar de las dificultades, Ara remarcó que con Fabián siempre hacen todo lo que está a su alcance para hacer crecer su vínculo.

"Hay días intensos en la vida de cada uno con distintas batallas, pero a la noche Él y yo cenamos en paz... Gracias Mazzei, sé que no soy fácil, pero uno responde a lo que le toca. No justifico. ¿Mejoré o no? Nos formamos para guerras diferentes y disfrutes diferentes. Pero no ser fácil no modifica mi entrega porque es total, te amo".

"Gracias por hacer despertares con música en la casa. Se había dejado de escuchar antes de conocerte. AMORE, por más. Allá vamos. Éxito es respirar hasta los ovarios. Dormir con quien despertás. Y seguir sueños. La edad no es un límite. Fiel a vos", cerró Ara, muy dulce con Fabián.