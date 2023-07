Araceli González fue diagnosticada con SIBO y contó cómo lo descubrió: "Es un stop que pone la vida"

Hace unos meses Lola Latorre se abría sobre la afección intestinal que tenía, luego de ser diagnosticada con sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO) y ahora Araceli González contó que sufre lo mismo.

“Lo tomé con mucha calma. No me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde”, se sinceró, en un video que subió a sus stories. “Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stop que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo”, contó.

“Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes”, señaló, quien responsabilizó a alta exigencia laboral, vinculada a su marca, por el cambio de sus hábitos alimenticios.

Foto: Instagram

ARACELI GONZÁLEZ CONTÓ QUE FUE DIAGNOSTICADA CON SIBO

“No consumo lactosa porque soy intolerante, ni gluten porque no me hace bien”, aseguró la pareja de Fabián Mazzei, dejando en claro que no será un gran cambie el que tenga que hacer.

“Veo que hay un acelere del otro lado. Muchos, que como yo, no sabían lo que es, muchos que saben todo y te recomiendan nutricionista, y la verdad que no me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien”, destacó la actriz.

“Lo más importante es tener el diagnóstico. Muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde”, les pidió a sus seguidores.