Antonio López hizo un jugado plato en tan solo 25 minutos y se ganó los elogios del jurado de MasterChef.

Ya adentro de la competencia, Antonio López, querido participante salteño de 20 años, volvió a sorprender al jurado de MasterChef, formado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

El joven, que fue elegido para formar parte de las cocinas gracias a su espectacular "humita salteña" que hizo emocionar a todos, volvió a ponerse en el centro de la escena por haber preparado un plato muy jugado en tan solo 25 minutos.

Antonio cocinó un huevo escocés relleno de salchicha parrillera sobre crema de zapallo y cebolla. G-plus

Antonio cocinó un huevo escocés relleno de salchicha parrillera sobre crema de zapallo y cebolla; uno de los mejores platos de la noche que le hizo ganar el delantal. Hoy por hoy, sigue firme en la competencia.

“Pero es súper inteligente, tiene mucha memoria. Es la luz de mis ojos”, destacó, quebrando en llanto. Unos minutos después, luego de que su tarta de lima sea un éxito se marchó con un delantal blanco que lo pone un pasó más delante de MasterChef.