Antes de su debut en Masterchef, Wanda Nara sorprendió con su comida preferida: "Me enamora un sándwich con manteca"

Muy contenta por haberse convertido en la nueva conductora de MasterChef (Telefe), Wanda Nara posteó una selfie muy sensual y se describió a sí misma con total sinceridad.

La pareja de Mauro Icardi, luego de haber confirmado su reconciliación en la TV italiana, expresó diversos aspectos de su personalidad de los que nunca había hablado hasta este entonces.

"Fan de dormir, comer... Amo los desayunos en todas sus formas; el room service es mi debilidad... Mates amargos, me gusta la ropa de marca pero amo los descuentos. Mi debilidad son las tortas, pero un sándwich en baguette con manteca, jamón y queso me enamora".

"Cocino sin talento pero con amor, en realidad no sé para qué tengo talento. Antes de dormir tomo un té y duermo con cremas. Me gusta escuchar todo tipo de música y caminar descalza... Para que me conozcan un poco más", expresó, siempre cercana a sus seguidores, mientras desayunaba.

LA DESORBITANTE CIFRA QUE HABRÍA COBRADO WANDA NARA POR LA ENTREVISTA CON LA RAI

“El número que a mí me dan es impactante, una fuente importante europea me aseguro que Wanda cobró 30 mil euros por la nota, no era una nota tan esperada como en la época del Wanda Gate pero ella quería cobrar para hacerla y le ofrecieron eso después de negociar varios días”, agregó el conductor del programa.

“En principio desde la Rai no querían pagar por una entrevista con Wanda pero ella lo exigió y lo terminaron aceptando, es una millonada lo que le pagaron”, dijo al respecto el comunicador.

​Y finalizó: “Además, me contaban de una posibilidad grande en el futuro con Wanda en la RAI, la intención de la empresaria es hacer un programa en el prime time de allá de ella cómo conductora, de a poco instalarse como presentadora después de hacer Masterchef en la Argentina”.