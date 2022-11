La angustia de Piñón Fijo por su drama familiar: sigue sin ver a su nieta y sin conocer a su nieto

Piñón Fijo habló del drama familiar que atravesó en este último tiempo. Luego de haberse separado de su esposa, se conoció que ya no tiene relación con sus hijos, Jeremías y Sol. Tras el escándalo, se mostró muy angustiado por, especialmente, no ver a su nieta y no conocer a su nieto.

En primer lugar, contó que el amor que siente por su familia, pese a todo, sigue intacto. "El amor está ahí. Está acá: para los nietos está acá. Cuando me abran la puerta, me van a tener que frenar. Pero, mientras tanto, respeto, cariño...", contó en diálogo con Canal 12 de Córdoba, remarcando que los extraña mucho.

"El amor está ahí. Está acá: para los nietos está acá. Cuando me abran la puerta, me van a tener que frenar. Pero, mientras tanto, respeto, cariño...". G-plus

Y se despidió subrayando que lo que más lamenta es no poder estar con su nieta, Luna, y no conocer a su nieto, León. "Lunita, más que nieta, es una amiga. Teníamos una relación de amigos. Tengo mucha esperanza de que se va a recuperar el vínculo, tarde o temprano. Y a Leoncito no lo conozco, pero también tengo esperanza de encontrarme con ellos y poder contarles, según mi visión, qué pasó", cerró haciendo hincapié en que está de pie y listo para abrazarlos.

PANAM ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL CONFLICTO DE PIÑÓN FIJO CON SUS HIJOS

“Creo que nadie puede decir lo contrario porque son treinta años impecables que tuvo siempre al servicio de los chicos, así que de esa parte privada no me corresponde opinar”, agregó Laura.

Asimismo, Panam habló sobre cómo vivió la experiencia laboral que mantuvo con Piñón en algún momento de la carrera de ambos. “Yo siempre respeto a todos los que se dedican al infantil, ya sea los conocidos o los que no son tan conocidos, pero tienen ese sentimiento de pureza y dedicación para los chicos”

“Tengo una empatía especial, en el sentido de querer ayudarlos, apoyarlos, hacerles una nota o participar en los programas que hacen”, agregó.