La angustia de Lissa Vera tras tener una fuerte pesadilla en El Hotel de los Famosos: "Algo me aplastó contra la cama"

Si bien ganar el desafío en El Hotel de los Famosos le valió una noche en la suite, Lissa Vera pasó un mal momento y decidió regresar con sus compañeros luego de tener una fuerte pesadilla.

“Me levanto tipo 3 de la mañana con una pesadilla tremenda y me asusté, así que prefiero dormir en mi cama”, explicó la cantante, algo asustada por el mal sueño que tuvo.

Ya reunida con el resto de los participantes, Vera dio más detalles de su sueño: “Algo me aplastó contra la cama”, expresó. Pero Locho Loccisano intentó calmarla: “No te aplastó, es una pesadilla. Lissa, mírame, nada te aplastó contra la cama. Tranquila. No hay fantasmas, no hay espíritus, no hay esas cosas”.

“No, no hay. Voy a quedar como una chiflada. Sea lo que sea que me asustó, destilaba un odio. ¿Viste esa sensación? Ni siquiera lo puedo describir”, continuó la artista. Y Locho volvió a darle fuerzas: “Dormite, vos podes. Tranquila que yo estoy acá”.