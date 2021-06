La angustia de Flavio Mendoza por el derrumbe del edificio en Miami: "Los desaparecidos son amigos míos, por Dios"

​Flavio Mendoza se mostró abatido con la noticia de la desaparición de una familia argentina en el derrumbe del edificio de Miami. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el coreógrafo reveló que tres argentinos que aún no fueron hallados en la escena de la tragedia producida en Estados Unidos son amigos suyos.

“Acá me está contando Flavio Mendoza que está muy preocupado por sus amigos, es una pareja de médicos con una nena. Yo creo que los conozco también. Me dice Flavio ‘los desaparecidos son médicos amigos Dios mío, no lo puedo creer, estoy desesperado, estaban con su nena’”, contó Ángel de Brito.

Por su parte, Maite Peñoñori detalló que uno de ellos es cirujano de la primera dama, Fabiola Yáñez, y que se encontraban allí desde abril. En cuanto al caso de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, el periodista relató que estaban entre los que llegaron a salir corriendo solo con lo puesto y los celulares, los que utilizaron para comunicarse tras la destrucción del edificio para llevar tranquilidad a sus seres queridos.

Cabe recordar que el derrumbe del edificio residencial de Miami sucedió poco después de las 2 de la madrugada hora local. Este suceso dejó un saldo hasta el momento de un muerto, diez personas heridas y cerca de cien desaparecidos según actualizaron en la cadena Univisión.