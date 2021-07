La angustia de Beto Casella luego de que su hijo decidiera irse a vivir a los Estados Unidos: "Me rompe el corazón"

En una profunda entrevista que Ángel de Brito le hizo a Beto Casella en Los Ángeles de la Mañana, el conductor de Bendita se sinceró y compartió su angustia luego de que hijo Franco decidiera irse a vivir a Estados Unidos para probar suerte.

“Yo no tengo forma de motivar a mi hijo, a Franco, que piensa irse a probar suerte afuera. A mí me rompe el corazón, él tiene pasaje y todo. En principio va a ir a alguna parte de Estados Unidos, todavía no lo tiene definido en cuanto a dónde quedarse, porque a veces hablás con alguien para ver si puede darle un laburito temporario. Quiere ir a estudiar, va a ir a perfeccionar el inglés y estudiar otra carrera, que es una forma de conseguir una visa de estudio”, comenzó diciendo el presentador.

Por otro lado, indagado si este tema ya había sido dialogado con su hijo, Beto remarcó: “No, la verdad que no lo veníamos charlarlo. Al principio me quedé congelado, obviamente con la madre le ofrecimos absoluta libertad para decidir lo que quisieran y elegir la carrera que quisieran”.

“En esto también tenés que desear que le vaya bien y preguntarle en qué podés ayudarlo. Íntimamente yo creo que, si fuera a terapia, y me rasca un poco el terapeuta, quiero que lo deporten al mes y lo manden de vuelta”, continuó.

Y cerró, a corazón abierto: “Pierdo un compañero del día a día y esto se debe replicar entre miles y miles de familias que ven que sus hijos se van. Y sabés que, en un punto, uno no quiere ponerse melodramático, pero capaz no los ves más... Viajan, se ponen de novio y encuentran un lindo trabajo”.