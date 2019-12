Angie Balbiani contó que sufrió bullying en Rebelde Way: "Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”

En 2001, a Angie Balbiani le sucedió la típica situación de acompañar a una amiga a un casting y tener la sorpresa de resultar elegida.

La selección era para Rebelde Way, la novela donde la panelista de Intrusos debutó en la televisión interpretando el personaje de Felicitas Mitre, una de las alumnas del Elite Way School que sufría las burlas de sus compañeros por su aspecto físico.

Pero más allá de las vueltas de la trama, la periodista reveló que algunos de sus colegas, que eligió no nombrar, seguían haciéndole bullying cuando se apagaban las cámaras.

“En el elenco de Rebelde Way tuve problemas de bullying”, le contó la periodista a Teleshow. Al momento de la novela, que emitió El Nueve durante 2002 y 2003, Balbiani tenía 21 años y era mayor que varios de sus compañeros de elenco. Sin embargo, los comentarios que escuchaba en los set, igualmente, la afectaban negativamente.

"Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal. Yo trataba de que no me importara”. G-plus

"Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”, señaló Angie. Y agregó que solo pudo contárselo a su familia, pero que no habló con la producción del ciclo. “Yo trataba de que no me importara”, concluyó al recordar esa experiencia que, aunque la recueda con cariño, también estuvo teñida de burlas.