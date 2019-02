Ángela Torres, implacable contra Juan Darthés: "No lo vamos a dejar en paz, tiene que haber Justicia"

La actriz, que compartió elenco con el actor en Simona , lo criticó duramente por su decisión de no regresar al país tras la denuncia por violación de Thelma Fardin .

Ángela Torres no solo es una de las actrices más talentosas de su generación sino también una de las más comprometidas con la causa del feminismo.

Además de manifestarse a favor del aborto con gestos contundentes como cuando entonó el himno nacional con el pañuelo verde en los "Juegos Olímpicos de la Juventud"; respaldó a Thelma Fardin en su denuncia por violación contra Juan Darthés.

Justamente, entrevistada por Los Ángeles de la Mañana, Ángela se refirió a la situación judicial del actor, con el que el año pasado compartió elenco en Simona.

Al ser consultada sobre la audiencia de conciliación fallida entre Darthés y la actriz Anita Coacci, a quien él denunció por calumnias e injurias, dijo: “Yo creo que tiene que haber Justicia”. Y no dudó al considerar que el actor debería volver al país para presentarse en la Justicia ya que actualmente se encuentra en Brasil: “Sí. Debería hacer lo correcto, que venga a dar la cara”.

"No puede ser que la Justicia nunca actúe a nuestro favor, que las mujeres seamos las que siempre salimos perdiendo en todos los sentidos. Estamos muy cansadas" G-plus

En un momento, el notero le preguntó: “¿Qué sentís que va a pasar con él? Fernando Burlando dijo que a Darthés se lo estigmatizó y atacó más que a los genocidas, y que quizás vuelva un día al país como el Cid Campeador”.

Entonces, Ángela hizo un fuerte descargo: “Ay no, qué horror. Hay algo que está pasando hoy en el mundo, por lo que ese comentario queda antiguo. Porque nosotras no vamos a permitir que eso suceda. Nosotras no lo vamos a dejar a Darthés en paz”.

“Tiene que haber Justicia, las cosas no pueden ser así, hay que generar un cambio muy fuerte, que lo estamos generando. Pero hay cosas que tienen que ser más concretas porque no puede ser que la Justicia nunca actúe a nuestro favor, que las mujeres seamos las que siempre salimos perdiendo en todos los sentidos. Estamos muy cansadas, entonces esto que decís nunca va a pasar. Estamos enojadas, con ganas de luchar y con mucha fuerza”.

“¿Darthés no tendría un lugar en el medio?”, le consultó el cronista. Y Torres volvió a mostrarse implacable: “Yo creo que no”.