Ángela Lerena salió al cruce de Yanina Latorre por criticar su look: "¿Si pesás más de 50 kilos tenés que vestirte de negro?"

Al analizar los Martín Fierro de Cable y ver las fotos de los looks de la noche, Yanina Latorre contó que no le gustó el vestido violeta que lució Ángela Lerena. Al escuchar sus dichos, la periodista no dudó en salir al cruce.

Luego de que Yanina comprara a Ángela con una "ameba" y con un "espermatozoide lila", la periodista compartió en Twitter una foto luciendo con orgullo su look en plena celebración y reivindicó su elección.

Latorre había expresado en LAM: "Se vistió de ameba. Horrible el vestido. Se quieren hacer las modernas y no son modelos. Parece un espermatozoide lila".

LA RESPUESTA DE ANGELA LERENA A YANINA LATORRE

"Me contó mi vecino sobre la polémica en torno a mi vestido. No está bueno naturalizar que sólo las modelos pueden innovar con formas y colores", expresó Lerena.

Acto seguido, remarcó que a pesar de su crítica ella seguirá desafiando "los estereotipos" de belleza.

"¿Si pesás más de 50 kilos tenés que vestirte de negro? Ese estereotipo también lo desafiamos. Violeta y feliz, venceremos", sentenció, segura de sí misma.

¡Clarito!