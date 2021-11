Ángela Leiva, pícara sobre el rumor de romance con Esteban Lamothe: "Ahora que está soltero, no quiere dejar títere con cabeza"

Separada de Martín Echarte desde junio, Ángela Leiva no tardó en afrontar rumores de romance con Esteban Lamothe, su compañero de ficción en La 1-5/18, quien pocos meses después se separó de su novia, Katia Szechtman.

"Lo de Lamothe no es verdad", dijo la cantante en LAM, tras ser consultada por la versión amorosa que la unió al actor.

Desconfiando de su desmentida, Maite Peñoñori le repreguntó sin anestesia: "¿Vos no le estás dando a ninguno de la tira?". Y Ángela lo volvió a negar: "No, te juro que no".

"Lo mío con Lamothe no es verdad. Te lo juro... Pero ahora que él está soltero no quiere dejar títere con cabeza". G-plus

Teniendo en mente la reciente ruptura de Esteban, Yanina Latorre bromeó: "Lamothe es muy de camarines".

Con una sonrisa muy pícara, Ángela Leiva contestó: "Lamothe ahora que está soltero no quiere dejar títere con cabeza".

ESTEBAN LAMOTHE SE SEPARÓ DE KATIA SZECHTMAN, TRAS CUATRO AÑOS DE AMOR

A mediados de octubre, Esteban Lamothe confirmó su separación de Katia Szechtman, tras cuatro años de amor y con convivencia incluida.

"Con Katia estamos separados. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas. Empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos", contó en actor de La 1-5/18, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Intentamos salvar la pareja, pero no pudimos. Y eso es muy triste... Estamos los dos atravesando un momento de mucha tristeza, digiriendo esto. No hay mucho más para contar”, finalizó Esteban.