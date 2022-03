Ángela Leiva detuvo un show porque le arrojaron un preservativo: "Te vas a tener que arreglar solo"

Angela Leiva se muestra exultante en sus redes sociales durante la gira en Bolivia que la tiene ocupadísima en estos días, aunque tuvo que detener un show que brindó con Cochabamba a raíz del pésimo gesto que sufrió por parte de un fan.

La actriz de La 1-5/18 se mostró muy molesta con la actitud de un asistente anónimo que lanzó hacia el escenario un preservativo, algo que la sacó de quicio y motivó a que detuviera a los integrantes de su banda para preguntar quién había sido el autor de la broma.

“Me parece perfecto que se cuiden. Me parece perfecto. Me gustaría saber quién lo tiró al escenario. ¿De allá vino? Bueno...”, se la escucha decir en un video viralizado en tik tok por un grupo de fans.

Como el autor de la broma seguía sin hacerse visible, Ángela decidió escarmentarlo desde el escenario. “Conmigo no lo va a usar. Conmigo solo va a tener que pensar en mí y arreglársela solo. Te lo devuelvo, papu”, dijo, lanzando nuevamente el preservativo al público.

Acto seguido, la cantante retomó su repertorio, haciendo delirar al público con su gran talento y sus hits, que trascendieron su país natal hacia el resto del continente.

Tras finalizar su trabajo en La 1-5/18, Ángela Leiva retomó su trabajo como cantante a tiempo completo, tras un año en que la tuvo prácticamente dedicada a la TV, donde integró también los elencos de Cantando 2020 y La Academia de ShowMatch.