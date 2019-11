Ángel de Brito, tras ser invitado después de las doce a la boda de Pampita: "Me conoce más a mí que a Moritán"

Tras dos meses de amor, Pampita (41) anunció su casamiento con Roberto García Moritán (42), empresario gastronómico que le propuso boda en Punta Cana, frente al mar. La pareja dará el "sí, quiero" el 22 de noviembre y lo celebrarán a lo grande en el Palacio Sans Souci.

Con cupo limitado y selecto a la cena, Ángel de Brito contó en Los Ángeles de la Mañana que la modelo invitó al jurado del Súper Bailando, a él, a Marcelo Polino y Florencia Peña, después de las doce de la noche, motivo por el cuál el conductor de LAM confirmó que no asistirá al casamiento: “Si no me invita a comer, no voy”, disparó De Brito. Y Lourdes Sánchez acotó: “No sos de la familia”.

Ese inocente comentario dio pie a un picante comentario del periodista: "Pampita me conoce más a mí que a la familia y que a Moritán, ni te digo. Hace 20 años que nos conocemos con Pampita. Con Rober está hace dos meses. Convivimos todas nuestras noches".

Luego, dio un detalle más: “Flor Peña no va al casamiento y Polino creo que va”.