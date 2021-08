Ángel de Brito, súper filoso con Jorge Rial tras la polémica con Marina Calabró: "No era un cura el que hablaba, era él"

Ángel de Brito analizó la picante entrevista que Jorge Rial le dio a Gustavo "Gato" Sylvestre en C5N, en la que calificó de "traidora" a Marina Calabró, tras el abrupto final de TV Nostra, y arremetió filoso contra su colega.

"No era un cura, era Rial el que hablaba. Está hablando claramente de Marina Calabró porque el Gato le dice 'la volviste a convocar'. Con Ángela Lerena y Diego Ramos no había trabajado antes Jorge. Él ya sentía que lo había traicionado en Intrusos, pero él es bueno, la perdonó y la volvió a convocar. Dice que lleva y trae", disparó el conductor de LAM, durísimo con Rial, tras ver un fragmento del mano a mano que tuvo conSylvestre.

El 28 de mayo, Rial no solo terminó el programa de América, a dos meses del debut, sino que les notificó horas antes a sus panelistas que el ciclo no tendría continuidad. Esta semana, Jorge encendió nuevamente la polémica al criticar sin filtro a Marina, quien se fue decepcionada de TV Nostra y terminando la relación personal con el conductor.

“No le avisé a nadie. A mi familia no le dije porque no la quería angustiar porque la decisión era mía. Y a algunos compañeros míos no se los anuncié para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición, Gato. Hay gente que tenés alrededor que son los que les venden a los otros para que te derriben. Y yo no quería que se filtrara. Quería ser yo el que diera la noticia. Tomé esa decisión por una persona en especial que sabía que iba y traía información de todos lados”, sentenció Rial, sin mencionar directamente a Calabró.

Incisivo, Sylvestre le retrucó: “¿Y antes no te habías dado cuenta? ¿Por qué la convocaste?”. Y Jorge Rial concluyó, picante: “Sí, lo sabía. Yo tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia. Y me di cuenta que no. Pero no pasa nada. Yo todo eso lo asumo como un error mío”.

A principios de junio, Marina Calabró le dio un móvil a Ángel de Brito en el que manifestó con énfasis el sinsabor que le dejó volver a trabajar con Jorge Rial, luego de que el conductor de TV Nostra no le anticipara que el programa de América llegaba a su fin y la acusara de "traidora".

"Me dolió que en la cara me trate de infidente, cuando en realidad a nosotros tampoco nos convenía (que se filtre). Yo nunca lo traicioné. Yo peco de encariñarme con la gente, con los proyectos, con los programas. Peco de una lealtad que nadie te la pide y nadie te la corresponde. O quizás sean pocos los que te la corresponde. Quizás el error sea mío", había dicho la periodista, sin disimular su enojo.

Subrayando no ser correspondida por Jorge Rial en su fidelidad, Marina Calabró agregó: "No esperaba ser su confidente, pero sí enterarme a la par de su productora ejecutiva y de la cabeza de producción. Nada más que eso. Sentí que lo hizo todo a nuestras espaldas por miedo a que se filtrara la decisión. Para mí fue duro enterarme de esa manera que él no confiaba en mí. Yo nunca lo he traicionado".