Ángel de Brito señaló a los participantes más “quisquillosos” de Cantando 2020 y Lourdes Sánchez asintió: "Tiene malos tratos"

Ángel de Brito no solo conduce Cantando 2020 sino que está al tanto de todo lo que ocurre fuera de cámaras y este fin de semana señaló a varias figuras del ciclo que se muestran por demás exigentes con la producción. En diálogo con Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce, el periodista elaboró un listado con los famosos más 'quisquillosos' del ciclo en lo referente al vestuario, el sonido o incluso con lo que publican en las redes sociales.

La primera apuntada por De Brito fue Laura Novoa, a la que tildó de "quisquillosa" con los vestuaristas. “Me cuentan que está muy pendiente de todo, muy exigente con el vestuario, cuando canta”, dijo. "Cuando exigen y saben está todo bien, pero cuando no sabe... (Gladys) La Bomba Tucumana, a los de vestuario, los vuelve locos. Pide más corto, más largo. No se la fuman mucho”, reveló el conductor en Vale x 3 (Vale 97.5). “Dicen, las malas lenguas, que La Bomba tiene malos tratos y siempre sale vestida de turquesa”, aseguró Lourdes Sánchez.

“Al aire, Esmeralda Mitre es insoportable porque no para de hablar. Se lo dije doscientas veces. Pasa algo en los últimos años y es que todos quieren darle una devolución al jurado y se la tienen que fumar a la devolución del jurado, para eso están. Hay que debatir o cuestionar si pasa algo, eso sí. Yo tengo la paciencia de acero porque estoy muy curtido con LAM (...) y por eso me los banco a todos. He trabajado con gente muy insoportable así que no me asusto, ni me molesta ni me voy cargado ni nada de eso, pero Esmeralda no deja hablar”, afirmó.

"Y después, otra cosa que me molesta de todos en general, pero pongo a Sofi Morandi, Cande Molfese y Lizardo como ejemplo, que dicen cosas en las redes y después no se hacen cargo. Yo tengo un muy buen productor que anota todo y algunas cosas que me pierdo me las va recordando. Y por ahí ustedes se olvidan cuando hablan o tuitean; y después, cuando están ahí, en el vivo, dicen ‘yo no quise decir eso’. Háganse cargo si se hacen los picantes en redes”, señaló De Brito.