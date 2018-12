Los mensajes que aparecieron en las historias de Instagram de Sabrina Rojas se convirtieron en el comentario obligado post Navidad. Luego de que la modelo asegurara que tanto su cuenta como la de Luciano Castro habían sido hackeadas, brindó más detalles en un intercambio de mensajes con Ángel de Brito.

"El día de las historias de Instagram que se publicaron hubo una discusión muy fuerte. Luciano estaba muy nervioso con todo esto de las historias de Instagram". G-plus

“Preferimos no hablar para no darle más trascendencia y desactivar todo. Pensamos con Luciano si salir o no a hablar, y aclarar todo lo que había pasado, pero cuanto más hablás, más trascendencia le das. Preferimos así, dejar las cosas como están y que mañana se hable de otro tema y ya fue. No tenemos nada que aclarar”, dijo la actriz al conductor de Los Ángeles de la Mañana.

"Sí hubo una discusión, ella se fue de la casa un rato, después volvió, se amigaron y se tranquilizó la cosa. Pero algo pasó que no sabemos qué". G-plus

Sin embargo, luego de referir su conversación con Rojas, De Brito reveló qué habría sucedido entre la modelo y el galán, horas antes de la publicación de los fuertes mensajes. “El día de las historias de Instagram que se publicaron hubo una discusión muy fuerte. Uno de los dos terminó fuera de la casa, después volvió y ahora está esta realidad que estamos viviendo. Luciano estaba muy nervioso con todo esto de las historias de Instagram”, comenzó.

“Ella no me reconoce nada de esto, lo quiero aclarar. Pero yo averigüé por otros lados que sí hubo una discusión, que ella se fue de la casa un rato, después volvió, se amigaron y se tranquilizó la cosa. Pero algo pasó que no sabemos qué”, completó el periodista.