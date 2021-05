Ángel de Brito reveló detalles de la fuerte interna entre Guillermina Valdés y Pampita: "Entre ellas no hay onda, se odian"

El miércoles por la noche, las mujeres del jurado de La Academia se sacaron chispas. Guillermina Valdés protagonizó un tenso ida y vuelta con Pampita, a quien le reprochó por no integrarla al grupo de WhatsApp del jurado.

Pese a que lo ocurrido en el piso del programa de Marcelo Tinelli se vivió muy caliente, el enojo de Valdés no quedó ahí y se trasladó a las redes, espacio en el que tildó de "violenta" la actitud de Carolina de juzgarla sin conocerla y por no añadirla al chat.

Lejos de la pista por estar cumpliendo con el aislamiento obligatorio tras volver de Miami, Ángel de Brito reveló en LAM la fuerte interna que hay entre las jurados.

"La pelea empezó ayer por el chat, pero siguió, y mucho peor. ¡Lo que se va a ver esta noche en la grabación!", anticipó el periodista, dándole la palabra a Maite Peñoñori para que amplíe.

"Entre Guillermina y Pampita no hay onda. Y con Jimena, mmm... Me encanta que le diga 'violenta' a Pampita. Se odian". G-plus

"Guillermina no te deja la silla calentita, te la deja incendiada, directamente. Hoy a la noche se ve un cruce fuerte de Guillermina con Jimena Barón. Las juradas la cuestionan a Guillermina por como puntúa a un participante. Jimena la cuestionó bastante", comentó la panelista.

Siguiendo su relato y pensando en su rol de jurado, De Brito agregó, filoso: "Si me cuestionan a mí yo saco el rifle, pero es parte del juego. Yo he cuestionado a mis compañeros por chupamedias o voto simpatía".

Acto seguido, en LAM leyeron el tremendo tweet que Valdés escribió tras su cruce con Pampita. "No es mi intención, Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los preconceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses", expresó Guillermina Valdés, en respuesta a un chicanero mensaje de Ángel, en el que le decía que él administraba el grupo de WhatsApp de los jurado y no la iba a sumar.

Redondeando el tema, Ángel de Brito agregó: "Entre Guillermina y Pampita no hay onda. Y con Jimena, mmm... Me encanta que le diga 'violenta' a Pampita. Se odian. No sabía que se odiaban, o sí sabía... Pero ellas no compartieron pasarela".