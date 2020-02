Ángel de Brito recordó un polémico pedido de Jimena Barón: "No quería a un actor gordo de pareja; era Barassi"

El modo que escogió Jimena Barón para promocionar su nueva canción la ubicó en una acalorada polémica. La actriz y cantante publicó un afiche en el que se la ve sexy, con un pancho en la mano, junto a un número de teléfono celular. La imagen generó revuelo en las redes sociales y la artista cosechó fuertes críticas por la similitud del póster con los avisos de servicios de prostitución.

Con la polémica instalada, Barón explicó por qué lanzó ese provocador afiche y levantó la bandera feminista, y aseguró combatir el machismo desde su música profesando que las mujeres sean libres.

Sin embargo, este conflicto fue el disparador para que Ángel de Brito recuerde una supuesta actitud que tuvo la actriz en 2017, puntualmente cuando trabajaba en la novela Quiero vivir a tu lado y su pareja de ficción era Darío Barassi.

"De Jimena Barón conocemos los bueno, lo malo y lo regular. En una de las tiras en las que trabajó, ella no quería tener un actor al lado, que hacía de su pareja, que era gordo. Esto lo sabe todo Polka. Ella decía 'yo, con este cuerpo, tan divina, no puedo salir con este gordo'. El gordo era Darío Barassi", señaló el periodista en Los Ángeles de la Mañana.

Atentas a sus palabras, Yanina Latorre arremetió, filosa: "¡Qué horror! Él es talentosísimo. ¿Qué tiene que ver que sea gordo? Ella no se acuerda que cuando empezó a trabajar que era más gordita, más grandota, y adelgazó un montón”. Y Lourdes Sánchez, indignada, agregó: "Ella tenía complejo con su nariz… A Darío lo quiere todo el mundo".

En abril de 2017, Jimena le dio una entrevista a la revista Watt y generó polémica por sus declaraciones sobre su pareja de ficción con Barassi. "Grabo más que nada con él. En un principio me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe. Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo. A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años”, había dicho Barón, conflictuada con su compañero laboral.