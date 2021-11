Ángel de Brito publicó un video del encuentro de Laurita Fernández y Fede Bal junto a un picante emoji: les sumó un corazón a los ex

En 2018, el noviazgo de Laurita Fernández y Fede Bal llegó a su final. Sin embargo, el reencuentro de la expareja en un evento dio paso a una picante reacción de Ángel de Brito en redes.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana subió un videito a Instagram Stories del cariñoso saludo de Laurita y Fede en el Auditorio de Belgrano, evento en el que ella ofició de conductora.

Al ver la buena onda de la expareja sobre el escenario, Ángel del Brito les sumó a las imágenes el emoji de un corazón, pese a que Bal está en pareja con Sofía Aldrey y Fernández con Nicolás Cabré.

CARMEN BARBIERI OPINÓ DEL SORPRESIVO REENCUENTRO DE FEDE BAL Y LAUIRTA FERNÁNDEZ

Carmen Barbieri se hizo eco de las imágenes del reencuentro laboral de Fede Bal y Laurita Fernández, tras la fuerte repercusión que tuvo en redes sociales.

"Me parece genial porque terminaron bien, porque se llevan bien, porque se quieren y respetan", dijo la conductora de Mañanísima, al ver la cómplice relación que perdura entre su hijo y su expareja.

Con picardía, Barbieri agregó: "Son una buena dupla para conductores, yo no me los pierdo. Los compro y los pongo de conductores. En la vida (juntos) no, hablo de Fede y Laurita como pareja de show".