La apuesta al amor de Laurita Fernández por Nicolás Cabré rindió sus frutos, hoy están juntos y enamorados, y los lectores de Ciudad Magazine siguieron las noticias sobre las idas y vueltas de la pareja con enorme interés.

En un año en el que además condujo El club de las divorciadas, en el que optó por abandonar la convivencia y seguir con Cabré en casas separadas; cada uno de los posteos que realiza en redes sociales genera miles de corazones y comentarios elogiosos. Sin dudas, Laurita se consolida como una estrella en de la farándula.

De ahí que Laurita haya recibido un premio Los Más Clickeados 10 Años, galardón que en la edición 2018 se llevó el Oro.

El agradecimiento de Laurita Fernández por ganar en Los Más Clickeados 2021

Premio en mano y con una sonrisa de oreja a oreja, Laurita saludó: "Muchas gracias, amigos de Ciudad Magazine. Una vez más estoy acá acompañándolos y ustedes acompañándome a mí como siempre".

"Así que gracias a todos los que trabajan en el sitio, a todos los que dieron click. Espero que hayan sido por cosas buenas, no sé si me mandé alguna macana o no, pero es muy lindo recibir siempre este premio y sentirme acompañada. Abrazo enorme a todos", cerró Laurita Fernández feliz