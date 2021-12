Ángel de Brito le pidió a Yanina Latorre que explicara por qué se fue a llorar al baño: "Estaba desconsolada"

Este jueves se conoció la salida de Maite Peñoñori de Los Ángeles de la Mañana, aunque en realidad su último programa será este viernes, y la situación afectó profundamente a Yanina Latorre, a la que Ángel de Brito mandó al frente tras hallarla llorando en el baño.

"Muchas veces desde afuera dicen que nos peleamos, que nos matamos, y la verdad es que es un equipo humano hermoso, de todos me llevo algo súper bueno", dijo Maite Peñoñori mientras explicaba lo mucho que le gusta ser parte de LAM.

Tras advertirle a la panelista que la iba a eliminar del chat, Ángel mandó al frente a Yanina Latorre, tras hallarla en una situación comprometida en el corte. “Fui en el corte al baño y estaba Yanina llorando desconsolada, no lo puedo creer”, le dijo.

Más sobre este tema Tremenda reacción de Pampita cuando Yanina Latorre le dijo "si querés te hago pelota": "Si te animás"

YANINA LATORRE, MUY EMOCIONADA POR LA PARTIDA DE MAITE DE LAM

“Es la primera vez que te pone triste que se vaya alguien”, dijo Ángel, en referencia a las varias panelistas que dejaron el ciclo, muchas veces a causa de roces con Latorre. “No, Analía (Franchín) me dolió, Maite… no sé quién más”, señaló Latorre.

“Con Analía no lloraste”, retrucó Ángel. “No, porque me enteré así, tipo, no es que hubo una despedida al aire de Analía”, respondió Yanina.

“¿A mí me llorarías?”, le preguntó Mariana Brey, a lo que Yanina le respondió: “es como me pega en el día, hoy me pegó llorar”, dijo Yanina. “Hoy le pegó lágrima”, cerró Ángel.