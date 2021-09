Ángel de Brito le paró el carro a Yanina Latorre por interrumpir a Estefanía Berardi: "No te quiero escuchar a vos"

Ángel de Brito frenó sin filtros a Yanina Latorre por interrumpir a Estefanía Berardi. Mientras en Los Ángeles de la Mañana la panelista de Carmen Barbieri contaba la versión de la supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez con la moza, el periodista tuvo que llamar la atención picantísimo a la angelita por su comportamiento.

“Él le decía que estaba mal con la China”, contó Berardi y Yanina comentó: “Si querés ser panelista reina la información es completa porque es incomprobable lo que decis. Esta información prescribió. Como dicen todos los casados cuando se acuestan con otras mujeres”.

Fue allí cuando De Brito manifestó molesto por las interrupciones de su panelista. “Apaguen a Yanina, no te quiero escuchar a vos, quiero escuchar a ella. ¡¿Qué me importa?! Me importa la información de ella, tráeme la información y cuando vos la tengas te escucho”, dijo el conductor de la emisión de eltrece y Latorre contestó: “Perdón”.