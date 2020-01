Ángel de Brito se metió en la guerra de Jorge Rial y Ventura: "Entre los dos, me quedo toda la vida con Luis"

La pelea de Jorge Rial y Luis Ventura, que supieron ser amigos por más de treinta años, se reavivó luego de que el conductor de Intrusos anunció que invitarían a todos los panelistas que pasaron por el ciclo para celebrar los 20 años del mismo.

Ventura habló con Ciudad y no ahorró palitos para Rial: “A mí me el que me echó fue Rial. Bueno, en realidad nunca me echó, me dio una licencia y después me enteré por boca de él por los medios que me había despedido. Pero nunca me dijo en la cara que me echaba. Si ahora me llama Jorge, tendré cosas que decirle”.

En Los Ángeles de la Mañana debatieron sobre el conflicto de los periodistas y Ángel de Brito no dudó al opinar de la pelea.

“En el caso de Ventura, yo trabajé en América tres años y lo sé porque lo vi, lo quieren todos. A Ventura lo quieren todos. A Rial, no. Seamos sinceros, no hay que ser hipócritas. A Ventura lo quieren todos los conductores, más allá de la gente que trabaja en el canal. Rial tuvo una relación más complicada con todos sus colegas. Con Fantino, que una vez lo quiso cag… a trompadas, con Santiago del Moro tuvo muchas internas, con Pamela también”, detalló Ángel, quien ha protagonizado más de un cruce con Jorge.

Y diferenció a Rial de Ventura: “Luis es un tipo querido en general por todos los conductores. Es muy buen compañero, yo trabajé con él. Más allá de eso, el conflicto acá es que Rial lo echó más allá de si es buen o mal compañero. Luis siente que lo están cargando”

Contundente, el conductor de LAM aseguró: “Ventura no es un santo. Pero si me das a elegir me quedo toda la vida con Ventura. No tengan miedo, hablen…”. Cuando Karina Iavícoli y Andrea Taboada dijeron que no se quedaban con ninguno, él les reprochó con humor: “Todos cobardes”.