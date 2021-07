Ángel de Brito mandó al frente a Jimena Barón sobre su presente amoroso: "No le traigan más novios a La Academia porque ya tiene"

A cuatro meses y medio de ponerle punto final a su noviazgo con Tucu López, Jimena Barón disfruta de su aparente soltería, pero recibe en La Academia a los potenciales caballeros que conquistar su corazón.

Barby Franco, en dos pasos por la pista de Marcelo Tinelli, le presentó a dos hombres, uno de 50 años, otro de 72. Copiándole la idea y con el afán de que la jurado se vuelva a enamorar, Cande Ruggeri también le propuso a la artista que le dé una oportunidad a su hermano, Stephan, quien fue a ShowMatch para comenzar a conocerla.

Analizando los puntajes bajos de los famosos que esta noche irán al duelo en La Academia y explicando el motivo de la sorpresiva ausencia de Karina la Princesita en LAM, tras el tenso mano a mano con Ángel de Brito, el conductor lanzó al pasar una explosiva bomba sobre la vida sentimental de Jimena.

"Barby Franco, ¡qué disgusto! Que no traiga más novios para Jimena (al programa), porque ya tiene". G-plus

"Con Karina no pasó absolutamente nada, lo quiere explicar ella en este audio. Hoy en el duelo, va a cantar...", comenzó diciendo el periodista, siendo interrumpido por Maite Peñoñori: "Sabés que Barby Franco también quedó baja de puntaje, va a tener que ir al duelo".

Con el nombre de la panelista de Pampita Online resonando en su cabeza, De Brito reveló que Barón no estaría tan soltera como argumenta mediáticamente: "Barby Franco, ¡qué disgusto! Que no traiga más novios para Jimena (al programa), porque ya tiene".

"Está empezando algo con alguien bajo perfil. No son los mamarrachos de Burlando. Pero algo tiene Jimena, pero si no lo quiere contar... No voy a decir nada". G-plus

Impactada con la información, Pía Shaw retrucó: "Ay, ¡pará! ¿Quién es? Ese dato es buenísimo". Sin embargo, Ángel le dio play al audio de La Princesita, aclarando que no fue a LAM por problemas de horarios con el ensayo de La Academia y no por el fuerte contrapunto por el que discutieron en vivo el jueves.

Aclarado ese aspecto, Ángel de Brito dio más detalles del romance oculto que estaría teniendo su compañera de jurado Jimena Barón: "Tinelli le preguntó a Lizardo Ponce por su supuesto novio, pero él se escapó por la tangente, y dijo 'Jimena Barón tiene novio'. Jimena lo quería acogotar. Está empezando algo con alguien bajo perfil. No son los mamarrachos de Burlando. Pero algo tiene Jimena, pero si no lo quiere contar... No voy a decir nada".