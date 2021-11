Ángel de Brito, letal tras escuchar a Moritan cantarle a Pampita: "Me dan ganas de tirarme por el balcón"

El romanticismo sin límites de Roberto García Moritán quedó plasmado en el tema que le cantó a Pampita, donde el candidato a legislador porteño no le tuvo miedo al ridículo, y Ángel de Brito lo fulminó: "A mí me pasa como a Pampita, me dan ganas de tirarme por el balcón".

El comentario del conductor de Los Ángeles de la Mañana fue a cuento de la reacción de la protagonista del reality Siendo Pampita, que al finalizar el show del padre de Ana reveló embelesada: "Me dan ganas de tirarme, abrazarlo y besarlo".

"¿Moritán quiere perder las elecciones? ¿Quiere arruinar a Juntos? ¿Qué quiere hacer?", se preguntó De Brito jocoso ante sus panelistas.

Más sobre este tema Yanina Latorre fue letal con Roberto García Moritán tras escucharlo contarle a Pampita: "Esto me da vergüenza ajena"

Entonces, cuando Pía Shaw quiso justificar al empresario gastronómico, Ángel lo fulminó: "Estamos viendo la serie de Luis Miguel ¿y aparece Moritán cantando? A mí me deprime. Después se burlaban de Lizardo Ponce en el Cantando, pero esto es peor que Lizardo. Lizaro es Robbie Williams".

HAGO CUALQUIER COSA POR VOS, EL TEMA QUE ROBERTO GARCÍA MORITÁN LE DEDICÓ A PAMPITA

Roberto García Moritán le dedicó una canción a Pampita en plena cita romántica,como parte de un episodio del reality Siendo Pampita.

"Voy a cometer una locura esta noche, mis amigos me dijeron 'no lo hagas'. Hago cualquier cosa por vos, mi amor…", comenzó entonando y luego enumeró cada una de las cosas distintas que hizo desde que está con la jurado de La Academia.

Mientras tanto, Carolina Ardohain lo miraba entretenida, sorprendida y conmovida con la situación. Al verlo agarrar el micrófono, entre risas le preguntó: "¿Cantás mi amor? ¡No, me muero!".