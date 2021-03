Ángel De Brito habló de la participación de Evelyn von Brocke tras sus dichos sobre "LAM": "Fue la 'angelita' que menos duró"

Evelyn von Brocke fue una de las figuras que se incorporó al panel de Intrusos (América) tras la renuncia de Jorge Rial. En el ciclo, que actualmente conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la panelista habló de su paso por LAM (eltrece) en el marco de la pelea de Yanina Latorre con su compañera Andrea Taboada.

"Estuvo seis meses, fue la que menos duró acá", adelantó Ángel de Brito. Luego, compartió la palabra de la "exangelita" en Intrusos: "Cuando tenés un conflicto podés mediar y charlar pero cuando hay caca... No podés, es negociar nada. Yanina es una mala persona, lo hizo con mi familia. Hay traiciones".

Entonces, Yanina aprovechó la oportunidad para remarcar que ya le había pedido disculpas por lo sucedido. "Lo trae (el tema) para victimizarse. Habría que plantearse por qué dura tan poco en todos los trabajos. En todos lados se va mal, hay que preguntarles a los excompañeros", arremetió Latorre contra Evelyn en LAM.

Además, remarcó que no se fue del ciclo de Ángel por su enfrentamiento: "No fue por lo que pasó con la hija. Ya la pedí perdón, me equivoqué... ¿Qué querés que haga?".

El conflicto entre Evelyn y Yanina se había desatado cuando la "angelita" llamó "bobita" a Cocó, la hija de la periodista con Fabián Doman.