Evelyn von Brocke no estuvo en Los Ángeles de la Mañana este lunes, luego del escándalo del viernes pasado, cuando abandonó el estudio en vivo tras que Yanina Latorre tildara de “bobita” a su hija, Coco Doman (23). Ángel de Brito habló de la polémica suscitada en su programa en Flor de Tarde, el ciclo de Florencia de la Ve en la pantalla de Ciudad Magazine.

“No sé si vuelve. Yo estoy más preocupado por el contenido del programa porque falte una ‘angelita’ o no. Me parece que nadie tiene que faltar salvo por una razón de fuerza mayor. Ahora, hacer berrinches de nena de 12 años me parece que no, porque son todas mujeres adultas y profesionales. Yo con Evelyn me llevo bárbaro, estoy muy contento con ella, pero sinceramente no sé si va a volver”, contó De Brito.

Luego, el periodista reveló cuál fue el motivo que detonó la relación de Von Brocke con sus compañeras. “Cuento el detrás de escena. Cuando muere Natacha Jaitt, yo estaba de vacaciones. Primero hablé con Ulises y después con mi producción y el panel. Yanina (Latorre) habló sobre el tema y lo que habían acordado con la producción era que no se abría a debate”, explicó.

“No era el día para debatir, pinchar y chicanear, que es lo que hizo Evelyn traicionando a la producción. Traicionando, esa es la palabra. En otro programa, esa actitud la hubiera dejado afuera. En otro programa la hubieran echado porque al aire no se traiciona, vos trabajás para un equipo y perdés la confianza”, completó.