Ángel de Brito, fuerte sobre el enojo de Paula Chaves por ser involucrada en los escándalos de China Suárez: "Por favor, le encanta"

Ángel de Brito habló picantísimo en LAM de Paula Chaves y su enojo por ser involucrada en los escándalos de la China Suárez.

Es que Mariana Brey reveló en Socios del Espectáculo que la actriz le habría dicho a una amiga una frase despectiva en la que dio a entender que no le afecta que hablen de ella.

“Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte”, le dijo la actriz sobre el Wanda Gate a una persona en común con Brey, que según de Brito, se trataría de Paula .

"Paula Chaves se la cuenta a Mariana y Mariana la cuenta en el programa, no tiene otra amiga en común". G-plus

“La frase despectiva hay que ver si la dijo, Paula Chaves se la cuenta a Mariana y Mariana la cuenta en el programa, no tiene otra amiga en común”, expresó el periodista.

“Paula Chaves odia estar en esto”, comentó por su parte Yanina Latorre y fue allí cuando el conductor de la emisión de América lanzó: “¡Por favor, le encanta!”.

LA TEORÍA DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE PAULA CHAVES Y CHINA SUÁREZ

Ángel de Brito explicó en su programa de América por qué considera que a Paula Chaves no le molesta estar involucrada en los escándalos de la China Suárez.

“No la pasa bien, ni ella ni Pedro”, dijo Nazarena Vélez y el periodista analizó: “Les encanta, si no te gusta no lo comentás, yo no te vengo a contar a vos lo que me dijo un amigo famoso”.