Ángel de Brito, fuerte contra Daniel Osvaldo por no autorizar a Momo a bailar en La Academia: "Hace mucho que no se ocupa de sus hijos"

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito dio cuenta de la omisión de Daniel Osvaldo para con un pedido de parte dela producción de La Academia de ShowMatch de autorizar a Momo a bailar junto a Lizardo Ponce. Ante la desmentida de Jimena Barón y el participante en un móvil, el conductor optó por señalar la falta de interés del exfutbolista en todo lo referente a la vida de sus hijos.

“Están bailando los chicos toda esta semana, y se dio algo que por el momento no trascendió. Lizardo Ponce quería bailar con Momo, el hijo de Jimena Barón. Para que baile un menor, tiene que tener la autorización de los padres”, dijo Ángel. “Jimena es amiga además de Lizardo, entonces le parecía bien que baile Momo, que vino un millón de veces al programa. Le fuimos a preguntar a los dos”, dijo el conductor antes de presentar un móvil en el que tanto Barón como daban su versión de los hechos.

“Se escapan por la tangente los dos y está bien. Jimena no quiere más conflicto con Daniel Osvaldo que los que ya tuvo, pero lo que contamos fui así, y de hecho me lo contó la producción de ShowMatch, que quería este baile”, agregó Ángel de Brito. “Jimena quiso la autorización y parece que no llegó. Ni contestó. En realidad, hace mucho que no se ocupa de su hijo. De los hijos”, corrigió el conductor a instancias de una de sus panelistas.