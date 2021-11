Ángel de Brito fue terminante sobre la tibia respuesta de Paula Chaves hablando de China Suárez: "Fue un ninguneo"

Paula Chaves se pronunció el viernes respecto de la supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con China Suárez, y para Ángel de Brito las declaraciones de la conductora de Bake Off Argentina fueron tibias: "Si Paula con la China eran amigas, dejaron de serlo. Porque si a mí Paula me ningunea como la ninguneó a China...".

Razonamiento que el conductor de Los Ángeles de la Mañana hizo luego de ver cómo Chaves diferenciaba el grado de relación que tenía con sus amigas en Cortá por Lozano: "Zaira Nara es la madrina de mi hija y yo la amo".

Lo que contrastó con el "claro" que respondió Paula cuando Verónica Lozano le comentó: "Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación".

"Si Paula con la China eran amigas, dejaron de serlo. Porque si a mí Paula me ningunea como la ninguneó a China..." G-plus

Por eso, De Brito afirmó: "Si yo soy tu amigo y me decís 'claro', te digo 'andate con Pedro Alfonso a Carlos Paz' y no te hablo nunca más. Si me ningunéas así como amigo...".

Más sobre este tema Paula Chaves habló por primera vez del escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez: "Horrible, me apena mucho todo"

"En un momento Paula Chaves y la China Suárez eran amigas... También las amistades se desgastan en el tiempo y es lógico", concluyó Ángel de Brito.

Más sobre este tema Incómoda respuesta de Paula Chaves cuando le dieron a elegir entre Zaira Nara y China Suárez: "Es la madrina de mi hija"

EL MENSAJE DE PAULA CHAVES A CHINA SUÁREZ ANTES QUE ESTALLARA EL ESCÁNDALO CON WANDA NARA

Yanina Latorre reveló en Los Ángeles de la Mañana que Wanda sospechaba "hace unos meses" que la China y Mauro Icardi estaban en algo raro.

"Cuando empieza todo esto, Wanda le dijo a Zaira, y Zaira le dijo a Paula. Entonces, Paula le dejó un audio a la China diciéndole que cómo se metía ahí, que Wanda es amiga, la conocen y tiene cinco hijos", arrancó Latorre.

"Y la China, rápida le reenvió ese audio a Mauro para que se entere que estaban sospechando de ellos, y que entre Wanda, Paula y Zaira ya estaban averiguando".