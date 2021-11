Angel de Brito, filoso porque borraron a la China en el reality de Pampita: "Alguien dijo 'yo acá no la quiero ver'"

Aunque China Suárez estuvo presente y ante cámara cuando en Siendo Pampita grabaron el cumpleaños de Beltrán Vicuña, hace cinco meses, la actriz apareció de fondo con la cara blureada y desapercibida para los incautos.

Al analizar el insólito hecho, Ángel de Brito afirmó de socarrona: "Acá hay alguien que dijo 'me la borran, yo acá no la quiero ver'".

Es que instantes antes había explicado: "Contamos en el inicio del programa que hubo una venganza de Pampita hacia China Suárez. Fue en su reality".

Y tras aclarar que el blureo del rostro de la China "no fue por un tema económico" por derechos de imagen, el conductor sentenció: "Benjamín Vicuña no fue, no corta ni pincha. Roberto García Moritán no puede abrir la boca".

"¡Entonces es Pampita!", concluyó Yanina Latorre sin que Ángel de Brito la corrigiera.

KARINA IAVÍCOLI CRITICÓ A CHINA SUÁREZ POR SU REGALO A PAMPITA

Las críticas a China Suárez no se detienen, y ahora se reflotó el desencuento que habría tenido con Pampita en mayo, cuando asistió a la ceremonia en el día en que Blanca Vicuña hubiera cumplido 15 años y en ese contexto le regaló un par de calzas a la madre de la niña.

"¡Sos una desubicada marca cañón, China! Obvio que no le gustó el regalo a Carolina", exclamó Karina Iavícoli al escuchar la anécdota en Intrusos.

La bronca de la periodista contrastó con la posición de Virginia Gallardo, quien en un primer momento defendió a la actriz: "¿Cuál es la molestia? Es hermosa la colección".

"En una situación así, que no me la puedo ni imaginar, cómo vas a llevar algo que tenga que ver con esa situación (de celebración del que hubiera sido el cumpleaños de 15 de Blanquita) que se está viviendo. ¡Por favor!". G-plus

Entonces, Karina se explayó ante su compañera: ". Es un tema serio. En una ceremonia de esa naturaleza, cuando estás recordando a tu hija fallecida… Sea la China o quien sea,. Sos una desubicada marca cañón".

Comprensiva, Virginia le dio la razón a Karina, quien a su vez afirmó: "Si lleva un regalo que tenga que ver con el homenaje que están haciendo. Lo estoy diciendo en serio. ¿Cómo le va a llevar unas calzas de su marca en un momento así? Es terrible. Si le quiere hacer un presente se lo puede mandar por una moto en otro momento".

"Yo le tiro las calzas en la cara en un momento así". G-plus

Al final, Karina Iavícoli fue cruda al describir su reacción ante la misma situación que Pampita vivió con la China Suárez: "Yo le tiro las calzas en la cara en un momento así. En una situación así ,que no me la puedo ni imaginar, cómo vas a llevar algo que tenga que ver con esa situación que se está viviendo. ¡Por favor!".