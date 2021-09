Ángel de Brito contó qué pasó tras el tenso cruce de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: "Ella se quedó toda la noche enojada"

Ángel de Brito habló del tenso cruce entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés luego de que ella se negara a votar a una de las bailarinas para que se uniera al certamen con el novio de Hernán Piquín. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista contó que la jurado de La Academia quedó enojada todo el programa.

“Fue hermoso, fue una discusión de pareja en vivo y me pareció re divertido para el show. No está armado, claramente se veía la cara de traste de Guillermina pero fue hermoso para el show, esto es un reality”, comentó Cinthia Fernández en la emisión matutina de eltrece.

Más sobre este tema Tenso momento de Tinelli con Guillermina Valdés tras negarse a elegir una bailarina para acompañar al novio de Piquín en La Academia: "Se empaca y es difícil"

Fue allí cuando De Brito opinó acerca de la actitud de Valdés tras negarse a elegir a una de las bailarinas como nueva participante del programa junto al español Agustín Barajas: “Su trabajo es votar, es como que el novio de Piquín diga no, no quiero bailar. “Quedó enojada toda la noche, no se le fue enseguida”.