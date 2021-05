Ángel de Brito contó que no le gustó su imitador en ShowMatch: "Un espanto"

Ángel de Brito dio una filosa devolución de la imitación que hizo el actor Iván Ramírez al representarlo en La Academia. El periodista expresó que no le gustó para nada cómo lo imitó y dejó en claro que no es nada personal: “No tengo nada contra Iván Ramírez, que es un gran cómico, pero no me gustó mi imitación”.

El conductor de Los ángeles de la mañana criticó cómo llevaron adelante su personaje en ShowMatch. “El imitador malísimo que me puso Marcelo Tinelli, un espanto. ¿A quién imitaba? No era mi voz, ¿o yo estoy loco?, porque a veces uno no reconoce su voz”, dijo y agregó que los chistes no le molestaron.

"Un espanto. ¿A quién imitaba? No era mi voz, ¿o yo estoy loco?" G-plus

Después de mirar atentamente a su imitador, De Brito apuntó con mucho humor a Marcelo Tinelli: “Los chistes no me molestan obvio, pero no me gustó la imitación. Díganme si soy parecido a eso, digan la verdad. El siniestro de Tinelli hoy lo pone de vuelta seguro y después me lo lleva el día que yo vaya, me va a torturar”.

Más sobre este tema Fuerte opinión de Ángel de Brito sobre la reconciliación de China Suárez y Pampita: "No les creo nada"

Además, Ángel de Brito reveló que, tiempo atrás, Fredy Villareal intentó imitarlo y luego le confesó que no lo logró: “Me decía ayúdame y le dije que no, sácalo vos, sos el mejor'. Fredy es el mejor”.