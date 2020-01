Ángel de Brito le contestó a Susana Roccasalvo: "La hijita me anduvo insultando; quizá hago juicio por juicio"

A cuento de la fuerte pelea personal entre Jorge Rial y Luis Ventura, el miércoles Ángel de Brito les consultó a sus panelistas a quién preferían de los dos, pero ante las indefiniciones de las chicas él se la jugó por Ventura y planteó otro dilema: “Si me preguntan entre Viviana Canosa y Susana Roccasalvo, yo les puedo decir con quien. Me quedo toda la vida con Canosa porque Roccasalvo es una porquería”.

Esas fuertes declaraciones llegaron a oídos de la conductora de Implacables, quien hizo un fuerte descargo en Siempre Show (lunes a viernes por Ciudad Magazine), donde además trabaja su hija, Belén. “Contra Ángel le vamos a hacer una acción penal por injurias, ya certificamos el tape de hoy a la mañana y además vamos a hacer una acción por daños y perjuicios. También vamos a iniciar un bozal legal, una medida cautelar. Eso fue con animosidad. Si después quiere cambiar la cosa como que fue un ‘chiste’ o es ‘humor’, mejor que haga chistes para los artistas que hacen humor", afirmó Roccasalvo.

“Ella a descalificado a Dios y María Santísima. Discriminó uruguayos, a gente por su peso, hay un montón de archivo para recordarle. Lo tengo. Fue un chiste nada más, no te ofendas tanto, Roccasalvo”. G-plus

Entonces, el jueves Ángel se explayó respecto de su picante comentario contra Susana: “Ayer hice un chiste, Roccasalvo. Un poquito de humor. Dije que ella era una porquería en lo profesional, no era para la persona, que no se ofenda tanto y tenga un poco de humor”. Luego, argumentó: “Ella a descalificado a Dios y María Santísima. Discriminó uruguayos, a gente por su peso, hay un montón de archivo para recordarle. Lo tengo. Fue un chiste nada más, no te ofendas tanto, Roccasalvo”.

En un momento, Juan Abraham, amigo de Roccasalvo la definió como una buena persona y De Brito arremetió: “Yo no conozco a Susana Roccasalvo ni quiero tener el placer de hacerlo. Ella defiende la matanza de los animales, usa pieles naturales, no es algo que me agrade. Pero no fue contra su persona, sino por lo que hace en televisión que me parece muy mediocre. Es mi opinión”.

En cuanto al aspecto legal, Ángel de Brito advirtió provocador: “La hijita me estuvo insultando en un programa ayer. No sé si es que voy a ir contra Belén, pero juicio con juicio se anulan”. Y cerró con un palito para Belén, la hija periodista de Susana Roccasalvo: “Recién empieza y no sabe hacer su trabajo”.