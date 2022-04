Andy Kusnetzoff habló de cómo la paternidad cambió su vida: "No duermo un c... pero estoy feliz"

Andy Kusnetzoff, conductor de PH Podemos Hablar (Telefe), volvió a referirse con inmensa ternura a la familia que formó con su pareja, Florencia Suárez.

El conductor reveló que su aspiración no era tener hijos, pero que haber tenido dos con su pareja le trajo alegría a su día a día.

"Costó un poco por embarazo, covid, pero ahora bien, no duermo un caraj... pero bien; funcionamos bien con Flor como equipo", expresó el conductor en diálogo con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe).

ANDY KUSNETZOFF REVELÓ CÓMO SUS HIJOS CAMBIARON SU VIDA

"No imaginaba esta foto, no tenía como aspiracional una familia, un nene, una nena, pero estoy feliz y Flor me ayudo a conectar...".

"Ella es productora y produce lo que hay que producir, a mí me produce bienestar y felicidad", cerró Andy, muy contento por la familia que formó con Flor y sus dos hijos, Helena (5) y León (7 meses).