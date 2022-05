Andy Kusnetzoff en una entrevista imperdible: la intimidad de PH, su relación con Flor Suárez y cómo lo cambió la paternidad

Luego de seis temporadas en el aire, PH Podemos Hablar se convirtió en un clásico de la televisión. Andy Kusnetzoff había arrancado con el proyecto solo por cuatro programas, pero el formato, los invitados y las historias se instalaron en la noche de los sábados.

Además de la tele, el conductor continúa con su amor más querido: la radio. Este año Perros de la Calle cumplió 20 años y el broche de oro fue una sincera entrevista con Mario Pergolini , su mentor, y con quien protagonizó durante años un duro enfrentamiento mediático.

Y con respecto a su vida personal, en agosto pasado, Andy fue papá por segunda vez. Nació su hijito León (junto a su pareja Florencia Suárez, con quien también tienen a Helena, de casi 6 años) y su familia parece haberse completado con su llegada.

De todo esto y más habló Kusnetzoff en esta entrevista íntima con Ciudad.

-¿Cómo ves vos a PH, que ya está instaladísimo en la pantalla de Telefe?

-Es increíble que estemos transitando la sexta temporada. Todo culpa de Darío Turovelzky (General Manager de Paramount para Latinoamérica). No me esperaba tanto. Sentía que me estaba yendo de la televisión, estaba cómodo en la radio. En ese momento me acuerdo que Darío me ofreció hacer cuatro programas y acá estamos.

"Si fuera yo a PH, me emocionaría con alguna afirmación como: 'avancen al punto de encuentro los que les cambió la vida ser padres'". G-plus

-El punto de encuentro finalmente se convirtió en el centro del programa, ¿vos con qué tema sentís que pasarías al frente y te emocionarías?

-Con la paternidad seguramente. Capaz con alguna afirmación como: "avancen al punto de encuentro los que les cambió la vida ser padres". Ahí pasaría y me tocaría la fibra. O también "los que perdieron a alguien en los últimos tiempos". Yo perdí a un amigo brasileño por covid, pre vacuna, y me dolió mucho. Ahora se me vienen esas situaciones a la cabeza.

-Con respecto a la emoción y también a una reciente pérdida, te notamos muy emocionado con la muerte de Gerardo Rozín y hasta comentaste que les quedó un café pendiente. ¿Qué sentiste con su fallecimiento?

-Me dolió. Sentí, como yo no era su amigo, que también todo lo que ha pasado fue un reconocimiento hacia un colega, siento que teníamos mucho en común. Lo llamé, hablamos durante 2020 cuando yo ya sabía de su enfermedad, habíamos quedado en juntarnos y no se dio. Quedó pendiente ese encuentro, como lo dije en el posteo.

-¿Por qué fuiste a Gracias por venir 2 en 2013, vos que no sos muy amante de ir a programas?

-Me había parecido lindo. Fue lo que más me sorprendió de Gerardo como productor. Iba preparado para todo pero quizás dentro de las sorpresas me esperaba algo más obvio como mis padres o la Tía Nelly. Pero hablaron amigos míos de cuando vivía en Brasil y después en el estudio cayó uno de ellos ¡y me lo llevé a mi casa! No nos habíamos visto en años. De ahí nos fuimos a cenar y fue a dormir a mi casa.

LA COMPETENCIA Y LA CALIDAD EN LA TELEVISIÓN -Después de la polémica por las cenas en televisión y la competencia, ¿llevarías a Mirtha Legrand y a Juana Viale a PH?

-Estaría bueno. Con Juana en particular tengo muy buena onda. Con Mirtha, no sé. Alguna vez fui a almozar. Recuerdo una vez que fuimos con todos los CQC. La última vez que fui no me había ido muy bien, pero por los que habían ido a la mesa. Y justo afuera había un notero y dije: "la verdad es que me embolé un poco" y no me llamaron más. Pero, tendría muchas cosas para preguntarle a Mirtha, me gustaría.

"Se trata de hacer un buen programa de tele, no de ganar o perder. Cuando vos ganás pero sabés que lo que estás haciendo es medio chot..., no termina siendo una satisfacción". G-plus

-¿Cómo vivís que no estén en este momento enfrente ellas para competir?

-Yo estoy concentrado en lo mío y lo que hay ahora también le va muy bien. Se trata de hacer un buen programa de tele, no de ganar o perder. Cuando vos ganás pero sabés que lo que estás haciendo es medio choto, no termina siendo una satisfacción. Cuando vos perdés pero sabés que está bueno lo que hiciste, tiene otro sabor. Y si ganás y estás haciendo un buen programa de tele decís "está bueno lo que estoy haciendo".

-¿A qué invitados te gustaría tener este año?

-Siempre trato de tener gente que no tuve. Se va armando después. Siempre quiero deportistas, futbolistas que son los más difíciles. Me encantaría tenerlo a Carlos Tevez este año, es un número uno.

-¿Cómo te llevás con las críticas que le pueden llegar a hacer a PH?

-No me ofende ninguna crítica. Aparte, los hechos son contundentes. PH es muy contundente así que, que digan lo que quieran porque no me afecta. Si me preguntás qué es PH, mi definición es que es un buen programa de televisión, que escucha historias, que tiene humanidad, que es divertido, que busca la sinergia entre diferentes personas. No me afecta que digan que es para llorar o lo que sea.

PADRE DE FAMILIA

-Hace casi un año fuiste papá por segunda vez, ¿cómo es León?

-Un espectáculo, un genio, hermoso. Se porta increíble. Ahora si me preguntás cómo duerme, es "como el orto". Tampoco yo duermo bien en general. Helena ahora duerme bien y León, como el orto. Trato de evitarle lo más que puedo la falta de sueño a Flor pero como le da la teta.

-¿Cómo te ves con dos hijos, creés que tendrán más?

-¡Para mí soy Maru Botana! Tengo una piba y un pibe, estoy muy contento. Me gusta ser padre de familia. Por ahora no pienso en tener más. Nunca tuve un plan y ahora tengo dos hijos. Creo que estamos bien así.

-Cuando nació León vivieron una experiencia difícil porque pasó unos días en neonatología, ¿cómo lo ves ahora a la distancia, ya pudieron superar esa angustia?

-Fue difícil, además fue un contexto difícil. Fue todo medio una mierda, con Flor embarazada, viendo el tema de las vacunas por el Covid. Con respecto a lo de la neo, me da mucha tranquilidad que haya gente como médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que trabajan ahí. Impresionante todo lo que hacen y se aprende. Fue difícil pero tuvo su recompensa.

-¿Cómo es no trabajar con Flor después de tantos años de ser tu productora en la radio?

-Al principio fue díficil. Me costó y a ella también. Creo que está bueno, aunque la extraño. Es la mejor productora que conozco. Pero bueno, estamos produciendo otras cosas como una familia, ja, ja. Aparte a Flor le está yendo súper bien como escritora de libros para chicos, ahora salió Cuentos en pijamas 2. Estoy seguro de que le va a ir genial, me genera admiración, todo.

-¿Tienen planes de casamiento?

-A mí por lo menos no me gustaría. No me gustan las fiestas, no me veo hoy. Quizás cambio de opinión, no sé.

SU AMOR INCONDICIONAL POR LA RADIO

-Por lo que te conozco, no sos un tipo al que le gusten mucho los cambios y sin embargo en este último tiempo en la radio todo se modificó. ¿Cómo estás con Perros en Urbana Play?

-Estoy feliz. Necesitaba cambiar. Creo que no hubiera podido seguir haciendo Perros de la Calle sin cambiar, no habría podido llegar a pasar la barrera de los 20 años. Ahora me doy cuenta de que quizás habríamos necesitado hacer más cambios antes. Es como una pareja, que si no hacés algo para cambiar no continúa. También nos mató la pandemia. El final del grupo como estaba fue en pandemia. Pero siento que el programa renació fuerte, en otra radio, con otro formato, en YouTube, me divierto como hace mucho no me pasaba, así que estoy muy entusiasmado.

"Cuando vino Pergolini hace poco a la radio, me gustó mucho. Me encantó todo, no solo a mí, sino a todos. Había mucha historia ahí. Me pareció un gran gesto de él que venga" G-plus

-¿Qué me podés decir del equipo 2022?

-Está Evelyn (Botto) que es muy buena, es talentosísima. Harry (Salvarrey) sabe de todo, es sólido, inteligente, buen tipo sabe de todo, nunca voy a hacer agua si está con él. Sofía Martínez que está explotando, va a ir al Mundial, es muy copada, fue productora de Guido Kazkca, una gran escuela. Y entró Ronnie Arias, es muy copado, es todo sensibilidad, corazón y es conductor, es lo que quieras que sea. Lo sigo hace mucho, desde que estaba en Kaos, es tan talentoso y cálido y culto. Creo que tengo un equipazo y estoy muy feliz.

-¿Cómo fue para vos la entrevista con Mario Pergolini a modo de celebración de los 20 años?

-La viví bien, me gustó mucho. Me encantó todo, no solo a mí, sino a todos. Había mucha historia ahí. Mario era el motivo por el que empecé en la radio, a pesar de todo lo que pasó después y la relación y todo. Me pareció un gran gesto de él que venga. La charla fue todo lo que esperaba, intensa, emotiva.

-Me dio la impresión de que Mario, que no suele reconocer a muchas personas del medio, en esa entrevista finalmente te trató como a un par. ¿Vos también lo viste así?

-Sí. Yo ya había superado el reconocimiento o no de Mario. En lo personal, fui para compartir ese momento.

-Vos ya habías sanado.

-Sí. Te entiendo lo que decís. Estuvo lindo. Y que venga fue todo un símbolo.