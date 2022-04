Andy Kusnetzoff le contestó a Ángel de Brito tras su negativa a ir a PH Podemos Hablar

Esta semana, Ángel de Brito encendió la mecha con Andy Kusnetzoff cuando respondió la pregunta de una seguidora sobre la posibilidad de verlo en PH, Podemos Hablar con la palabra “nunca”.

Andy no contestó a esta afirmación de De Brito, pero se negó a responderle preguntas sistemáticamente al cronista que envió LAM para consultarle por las lapidarias críticas de Marina Calabró a las nuevas secciones del ciclo de Telefe.

Cuando por fin habló, tras hacerle sudar la gota gorda al cronista, Andy aseguró que iba a responder “Cuando venga Ángel a PH”. En el tercer intento, el notero logró su cometido y Andy se despidió con la frase “Un beso a Ángel, y lo espero”.

LA RESPUESTA DE ANDY KUSNETZOFF A LA NEGATIVA DE ÁNGEL DE BRITO A IR A PH PODEMOS HABLAR

“¿Lo esperás? ¿Enserio?”, le preguntó el cronista. “Sí, a PH. No quiere venir con gente pero, ¿qué querés que la haga?, no tengo otro formato. Pero Ángel, que siempre me llama por embarazos, pero por ahora no me llamó más”, bromeó Andy. .

“Ángel, a vos no te gusta ir a programas pero cuando te vienen a hacer notas las das”, se quejó Estefi Berardi luego de la nota. “No, no me gusta ir así, en grupo, y contar boludeces”, cerró Ángel.

Cuando Maite Peñoñori le dijo que había respondido lo mismo que Mario Pergolini, Ángel encendió otra mecha con una frase no menos lapidaria: “¡Uy, voy mal entonces!”, dijo.