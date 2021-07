Andrés Nara habló del 'polémico' comienzo del romance de Wanda con Icardi: "Maxi hizo cosas incómodas; fue como decir 'ahora te tocó esta'"

A casi ocho años del fin del matrimonio de Wanda Nara y Maxi López, los conflictos de la expareja siguen resonando fuerte en la agenda mediática. El último crece fue el Día del Padre, fecha en la que el futbolista publicó en Instagram Stories un fuerte descargo contra su ex, a quien acusó de impedirle el contacto con sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, hace 10 meses.

Ante tal denuncia pública, Wanda optó por recurrir a los servicios de Ana Rosenfeld para llevarlo a la Justicia, terreno en el que lucha por el cumplimento de la cuota alimentaria.

En buena relación con Zaira Nara, pero aún con temas por resolver con Wanda, Andrés Nara habló con Intrusos de los problemas de su hija mayor con López y recordó el polémico origen del término "Icardear", al comienzo del romance de Wanda y Mauro Icardi, examigo de Maxi con quien Nara recientemente celebró 7 años de casada y tiene dos hijas, Francesca e Isabella.

"A mí me angustia, te voy a ser sincero, más allá de que con Maxi hace rato que no hablo, que no tengo ningún tipo de relación. Esto nos fue llevando a este terreno. Pero me pone mal porque les afecta a los chicos", le dijo Andrés al notero de América, apenado por la hostil relación entre los padres de sus nietos.

Al ser consultado sobre si alguna vez usó la palabra "Icardear", Andrés Nara dio detalles de inicio de la relación de Wanda con Icardi, poco tiempo después de separarse de Máxi López. "No, no lo usé. El término 'Icardear' por más que se hizo muy popular, yo no lo considero tan así porque ellos no eran tan amigos. También, Maxi hizo ciertas cosas que no fueron bien vistas por Wanda, situaciones que fueron muy incómodas. En un punto es como decir 'ahora te tocó esta'", dijo el padre de Wanda, con contundencia y revelando datos retros.