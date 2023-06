Andrea Taboada sorprendió al revelar que no será más parte de LAM: "Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada"

Si bien fueron varias las panelistas que pasaron por el programa que conduce Ángel de Brito, Andrea Taboada se había convertido en una de las históricas angelitas que acompañó al conductor en su ciclo.

Sin embargo, en las últimas horas, Taboada dio a conocer que no será más parte del panel: “Estoy muy, muy triste. No fue mi decisión para nada. No estaré más en #LAM”, comenzó diciendo Andrea, visiblemente angustiada por esta decisión.

“Obviamente, agradezco a todos mis compañeros. A @angeldebritooki, @mandarinatelevision #LAMMMMMM. Los voy a extrañar siempre”, cerró Taboada con varios emojis de corazoncitos rojos, dejando en claro que con su grupo de trabajo está todo bien y poniendo como hashtag una de las palabras que popularizó al aire.

Foto: Captura de Instagram Stories

EL SINCERICIDIO DE ANDRA TABOADA SOBRE LOS GRUPOS DE WHATSAPP QUE TENÍA ÁNGEL DE BRITO CON SUS ANGELITAS

Andrea Taboada debutó como panelista de Bendita y dio detalles de algunas intimidades del grupo con el que trabajó junto a las angelitas bajo el mando de Ángel de Brito.

“Teníamos un grupo de WhatsApp con Ángel… teníamos como cinco grupos y yo ya no sabía en cuál escribir, metía la pata todo el tiempo”, se sinceró Taboada, entre risas, sobre cómo se manejaba con el resto del equipo a la hora de las charlas por celular.

“De Brito deshizo el grupo. Había uno Vip, uno medio Vip. Creo que se armaron varios grupos. Como yo también hago producción en el programa, pertenecía al grupo de producción. Pero bueno, no sé. Ahora vamos a ver”, cerró la invitada, divertida.