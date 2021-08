Andrea Taboada reveló por qué no se anima a reducirse las lolas: "Me da miedo el posoperatorio"

En Los Ángeles de la mañana la charla viró sobre los retoques estéticos. Mariana Brey aseguró que le gustaría reducirse el tamaño de las lolas, mientras que Pía Shaw contó que ella se había hecho esa operación. Andrea Taboada, por su parte, compartió sus dudas.

“Yo me quiero sacar, pero no me animo al posoperatorio”, se sinceró la periodista sobre la posibilidad de pasar por el quirófano. “No tengo problema con el umbral del dolor, pero dicen que es muy doloroso el posoperatorio”, contó, mientras que Pía la calmó.

“No pasa nada. Yo me lo hice y no me dolió”, dijo la otra “angelita”. “Te digo que no, no pasó nada. Te queda la ‘T’”, siguió Pía, sobre el corte que le hizo el cirujano plástico.

Por su parte, Yanina Latorre comentó que no tiene el mejor recuerdo, a diferencia de ellas, de la operación que se hizo para aumentarse lolas. “Igual es cada cuerpo. Yo la pasé mal cuando me las operé y dije ‘nunca más’”, expresó.