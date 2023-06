Andrea Taboada confesó cómo pasó el fin de semana tras la noticia de su salida de LAM: "Lloré"

Andrea Taboada contó en diálogo con Intrusos cómo pasó el fin de semana largo después de que le comunicaran la noticia de su salida de LAM.

“Fueron días muy movilizantes, me enteré el viernes a la tarde en una reunión con la productora y son decisiones que a mí me exceden”, dijo la panelista.

“¿Lloraste?”, le preguntaron y Andrea contestó sincera: “Sí, lloré el día de la reunión y el fin de semana estaba triste, me quedé guardada”.

“Traté de mirar una serie pero a los cinco minutos la cabeza se me fue para LAM. Me dijeron que era por cambios, renovación, como pasa en todos los paneles”, sentenció.

ANDREA TABOADA CONFESÓ QUE NO SE ESPERABA QUE LA SAQUEN DE LAM

Andrea Taboada confesó a Intrusos que no se esperaba que entre en los cambios de panelistas de LAM: “Fue sorpresivo para mí, no me lo esperaba”.

“Para mí LAM es como mi hogar pero son decisiones que respeto de parte de la productora, del conductor y de la producción”, expresó al final.