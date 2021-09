Andrea Rincón hizo un polémico balance sobre su participación en MasterChef: "No sé si la pasé tan bien"

A poquito de que la tercera temporada de MasterChef Celebrity debute en Telefe, Andrea Rincón hizo memoria y compartió su polémico balance ¡negativo! al reflexionar sobre su participación en la segunda temporada.

"Es raro... Ahora que lo pienso, tras haberlo hecho, no sé si lo volvería a hacer... Me llevé gente muy linda, desde los jurados hasta mis compañeros, pero siento que... No sé, fue algo extraño", afirmó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Entonces, contó que le afectaban un montón las repercusiones, a veces negativas, que generaba el programa.

"Ya no estoy acostumbrada, pero me convenció mi representante... Es una cagad... que no garpe el amor, que siempre garpe la cosa fea", sumó, sincera, mostrándose en contra de quienes solo replican lo negativo que sucede en la TV.

"No sé si la pasé tan bien... Lo único que sabía hacer fue lo que hice al final y me terminé yendo con eso... Porque siempre te daban ellos las recetas", sentenció, muy sincera.