Andrea Rincón denunció que fue hackeada y cóntó cuánto dinero le pidieron los delincuentes

Andrea Rincón compartió un llamativo mensaje en redes, en el que expresó su angustia por haber sido hackeada.

¿Qué pasó? A la actriz le hackearon su cuenta de WhatsApp para hacerse pasar por ella y pedirles plata a sus contactos en su nombre.

"Me robaron el WhatsApp y están pidiendo plata en mi nombre; son delincuentes, no les dan nada", les advirtió Rincón a sus contactos a través de sus stories de Instagram.

CÓMO FUE EL HACKEO DE WHATSAPP A ANDREA RINCÓN

Angustiada, Andrea detalló cómo se manejan los hackers que están lucrando con su cuenta.

"Vengo de una semana difícil, de estar enferma, pero me parece más importante avispar a mis contactos. Contarles que pudimos bloquear rápido el WhatsApp".

"Esta gente no se da por vencida y están llamando a mis contactos diciendo que son de CUIDAR. Preguntan cuántas vacunas tenés y te dicen que a partir de ahora vas a necesitar un nuevo carnet de vacunación".

"Te tienen conectado en el teléfono un tiempo prudente para ellos poder hackearte. Te desaparece el WhatsApp y ahí te das cuenta de que la tenés re adentro".

"Tengan cuidado, me siento culpable de esto que está sucediendo. Si hubiese sido un poco más inteligente no me hubiese sucedido. Para que no le suceda a ninguno de mis contactos, les paso la data".

"Gente de mierd... hay en todos lados, pero también la hay buena", se descargó Andrea en su red social, muy angustiada por esta situación.