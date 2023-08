El análisis de Donato de Santis luego de que Rodrigo Salcedo quedara eliminado en la semifinal de MasterChef: "Hubiera apostado que llegaba a la final"

Luego de que Rodrigo Salcedo quedara eliminado en la semifinal de MasterChef (y eligieran a Rodolfo Vera Calderón y Estefanía Herlein para que se disputen el título de campeón), Donato de SaNtis –uno de los jurados del programa de Telefe, junto a Damián Betular y Germán Martitegui- habló de esta definición.

“El que menos se equivoca llega a la final”, sentenció Donato en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez. Además, le quitó peso a las especulaciones sobre las críticas y sospechas de fraude: “Todos los años es lo mismo”.

“Esto es tan simple como un campeonato. Siempre hay un favorito, pero por más talentoso que sea, si comete errores termina peleando por el cuarto o quinto puesto. Los que llegaron a las instancias finales, de todas formas, están dentro de los que yo consideraba los favoritos”, continuó, contundente.

Por otro lado, De Santis se mostró muy sorprendido con el desenlace de la competencia: “Hubiera apostado que Rodrigo llegaba a la final. Pero lo que define esto son los platos, que los probamos durante toda la competencia, hasta la degustación final”.

“Ocurre que lo que nos sorprende en gustos, que es lo que no se ve en la televisión, es el que se lleva los laureles. Nosotros vemos con una lupa distinta, y no es totalmente personal, porque somos tres poniendo el criterio”, cerró, sincero.

EL LLANTO DE RODRIGO SALCEDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DE MASTERCHEF

Luego de que Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui eligieran a Rodolfo Vera Calderón como el primer finalista de MasterChef, Estefanía Herlein y Rodrigo Salcedo dejaron todo en sus platos para ganarse un pase directo al último programa de Telefe.

Y si bien ambos superaron las expectativas del jurado, fue Estefanía la elegida para acompañar a Rodolfo en una noche que promete contar con muchas emociones antes de que alguno de ellos se lleve el título de campeón de esta edición.

Por su parte, Rodrigo no pudo evitar contener las lágrimas y se sinceró ante sus compañeros, los chefs y Wanda Nara: “Antes de entrar acá, me tocó vivir el momento más triste de mi vida y sin esto, no sé qué hubiese hecho”, atinó a decir el bioquímico. Sin embargo, se despidió con una gran sonrisa plasmada en el rostro, feliz por haber llegado tan lejos.

Por su parte, Estefi y Rudy se dieron un enorme abrazo y dejaron en claro que serán rivales solo por unas horas ya que lograron armar una linda amistad que permanecerá intacta más allá del resultado, tal como ellos mismos lo anticiparon.