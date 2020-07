Analía Franchín relató un increíble trauma paranormal de su infancia: "Tuve una experiencia horrible con Los Pitufos"

Los Pitufos fueron creados por el dibujante belga Peyo en 1958 pero alcanzaron su verdadera popularidad a comienzos de la década de 1980 con su exitosísima serie animada. Pese a eso, Analía Franchín contó en PH Podemos hablar que odia a tal punto a esos personajes que no dejaría que su hijo los viera alguna vez.

Analía comenzó hablando de una experiencia que tuvo con Guillermo Coppola cuando visitaron la cárcel de Caseros, y eso la llevó a asociar ese lugar con los personajes. "Yo tuve una experiencia horrible con Los Pitufos. Nunca los vi, nunca los vería y no le permitiría a mi hijo verlos. La pasé muy mal", dijo Analía. Ante la aclaración de Horacio Cabak de que no existen, ella replicó: "Eso es lo que vos crees".

"Yo tenía 12 años y empecé a sentir que venían Los Pitufos a la noche. Hoy tengo 47 y no me retracto de lo que creía en esa época. Fue un escándalo familiar, un tema tratado en terapia. Empezaron a salir noticias en todos lados", dijo Analía.

"Yo sentía que caminaban, que se sentaban en la cama. Dimos vuelta la casa y no encontramos nada. Yo no podía dormir de noche. (...) Fuimos hasta una iglesia católica, a una evangélica y a una de Testigos de Jehová a buscar ayuda y no encontramos nada", agregó. "Vaciaron todos los placares hasta que encontraron un pañuelo lleno de pitufos y ahí lo prendimos fuego en el patio de mi casa, y nunca más lo sentí", concluyó la periodista.