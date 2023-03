Analía Franchín opinó duro de Romina Uhrig tras el reencuentro con sus hijas en Gran Hermano: "Pensé que se iba a ir con ellas"

Analía Franchín analizó a fondo el reencuentro de Romina Uhrig con sus tres hijas, Mía, Felicitas y Nina, en Gran Hermano 2022 y generó polémica con su explosiva opinión.

Luego de ver el clip de la Romina con sus niñas, Georgina Barbarossa expresó en su programa de Telefe: "Pero, ¡qué emoción! Fue muy emotivo, salvo para la señora Analía Franchín".

Sin vueltas, la panelista tomó la palabra: "Yo no dije que no fue emotivo. Pero uno ve las cosas desde su lugar, como lo viviría uno. Yo soy intensa, entonces es muy probable que hubiese hiperventilado, caído al piso, convulsionado. Pero yo, Analía".

"Me pareció muy fuerte, que la más chiquitita la miraba y como que no la reconocía. Eso me dio mucha impresión". G-plus

"Yo la había visto a Romina tan acongojada cuando vio el video de las hijas en las Fiestas, tan partida, que pensé que no lo iba a tolerar. Pensé que se iba a ir con las hijas de la casa", continuó Franchín, con contundencia.

En ese marco, Analía reparó en la reacción de Nina, la hija de un año de Romina, y destacó: "Me pareció muy fuerte, ya sé que es chiquita, pero la más chiquitita la miraba y como que no la reconocía. Eso me dio mucha impresión".

LA EMOTIVA DESPEDIDA DE ROMINA DE SUS HIJAS EN GRAN HERMANO

Luego de una hora de besos, abrazos, charlas y juegos, Romina Uhrig se despidió de sus tres hijas en Gran Hermano 2022.

Mía, Felicitas y Nina ingresaron de visita al reality junto a Marita, la señora que las cuida, y se reencontraron con su mamá (y viceversa) después de cinco meses sin verse.

En los minutos finales, las lágrimas de Romina volvieron a caer y su hija del medio, Feli, le preguntó inocentemente: "¿Por qué estás llorando?".

Lejos de querer preocupar a su niña, la participante de Gran Hermano le contestó: "No estoy llorando. Me duele un poquito la panza. ¿Sabés que te amo? ¿Me ves todos los días?".

"Sí", le dijo Felicitas a Romina, y siguió con las preguntas: "¿Y te gusta verme?". "Sí", volvió a decir la pequeña.

Luego de hablar con su mamá, Felicitas volvió a jugar con Caramelo, el perrito que Romina se llevará del reality a su hogar, y le consultó a su madre: "¿Por qué me mira asustadito?".

Con ternura, Romina le explicó: "Porque es la primera vez que ve a tantos nenes, y lo tocan mucho".

EL PEDIDO DE ROMINA A SU HIJA MAYOR, MÍA

En el tramo final de la visita, Romina le pidió a Mía, su hija mayor, que siga cuidando de sus hermanitas menores hasta su retorno.

"Cuidalas. Y portate bien. Andá a estar con las nenas, en la casa. Está con ellas", le dijo la participante de Gran Hermano a la adolescente.

A Mía también le dijo con seriedad que no agregue a ningún desconocido a sus redes sociales y que se alimente bien, tanto ella como Feli y Nina.