Analía Franchín afirmó ser muy supersticiosa y reveló: "Cuando paso por un cementerio, no respiro"

Analizando la experiencia paranormal que vivió Jimena Barón, Analía Franchín asumió ser "muy supersticiosa" y reveló en qué situaciones ve afectada su energía y trata de evitarlas.

"Soy supersticiosa. Tengo miles de supersticiones. Pero la más fuerte: no respiro cuando paso por una casa velatoria y/o cementerio", dijo la panelista de A la Barbarossa.

Y continuó: "Es muy complicado cuando tenés que atravesar el cementerio de la Chacarita, que es tan largo. No puedo. En el auto pongo el aire acondicionado y anulo el aire que llega de afuera".

"Si tengo que ir a un servicio fúnebre o a un cementerio, cuando llego a mi casa me hago un lavado nasal con agua y sal". G-plus

LA LIMPIEZA ENERGÉTICA DE ANALÍA FRANCHÍN

"Si tengo que ir a un servicio fúnebre o a un cementerio, cuando llego a mi casa me hago un lavado nasal con agua y sal para limpiar la energía y lavo los zapatos, todo", agregó Analía, detallando cómo se "protege".

Atenta al relato de Franchín, Pía Shaw indagó: "Me quedé pensando lo de los cementerios. ¿Hacés eso por la energía?".

Y Analía asintió: "Claro. Para no aspirarme la energía del muerto. Como me la aspiré, me la tengo que limpiar".