Anabel Sánchez compartió su última sesión de fotos y agradeció el apoyo: "De a poco, me animo a sonreír"

Anabel Sánchez, la modelo del momento, firmó contrato con Multitalent, debutó en las pasarelas y hasta fue tapa de revista. Todo en pocas semanas, luego de haberse postulado para el casting de Vogue desde su barrio, San Francisco Solano.

Muy agradecida por lo que está viviendo, compartió en Twitter cuatro postales que ilustran su última producción de moda, en la que se la ve canchera y sonriente. Muy dulce, contó que gracias al apoyo de sus seguidores se está animando a soltarse cada vez más frente a la cámara.

"De a poco, me animo a sonreír en las fotos. Hoy no paraba de sonreír y es gracias a ustedes que me iluminan y me aconsejan demasiado. Me recuerdan que jamás debo de perder mi esencia, mi brillo y menos escuchar al resto que la baje. Mi cable a tierra son", les agradeció, muy dulce.

ANABEL SÁNCHEZ CONTÓ QUE SE VOLVIÓ MÁS FUERTE GRACIAS AL CARIÑO DE LA GENTE

Anabel cerró remarcando que su actitud ante la vida cambió mucho en este último tiempo.

"Hoy mientras viajaba con mi tío le venía contando que hubo esa época de mi vida que no me anima a salir a la calle por vergüenza de mi ser. Ustedes están cambiando toda esa negatividad, son mi luz. Me quedo siempre con los que me brindan amor...".

"Realmente gracias por todo el apoyo. Valió la pena estar estas 2 semanas entrenando más que nunca en mi caminata. Realmente estaba super nerviosa, pasaron muchas cosas por mi cabeza", cerró muy contenta por su presente.